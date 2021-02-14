Агент Васина оценил перспективы возвращения игрока в сборную России

Арсен Минасов, агент защитника ЦСКА Виктора Васина, оценил перспективы возвращения игрока в сборную России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, футболист способен показывать высокий уровень игры, однако нечастое появление в составе армейского клуба не позволяет ему набрать нужную форму.

Минасов заявил, что Васин может играть в любом российском клубе и снова заиграть в национальной команде.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своем отношении к завоеванным титулам.