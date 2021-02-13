«Лестер» обыграл «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии

«Лестер» обыграл «Ливерпуль» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «лис».

Счет в матче открыл египетский нападающий Мохамед Салах. Он отличился на 67-й минуте с передаче Роберто Фирмино. На 78-й минуте Джеймс Мэддисон сравнял счет на 78-й минуте. На 81-й минуте Джейми Варди вывел «Лестер» вперед. Еще через четыре минуты «Лестер» оформил третий гол, его автором стал Харви Барнс.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря победе «Лестер» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 46 очков. «Ливерпуль» остался четвертым, имея в активе 40 баллов.

Ранее сообщалось, что Мане проводит 200 матч за «Ливерпуль».

Чемпионат Англии. 24-й тур

«Лестер» — «Ливерпуль» — 3:1

Голы: 0:1 — Салах, 67; 1:1 — Мэддисон, 78; 2:1 — Варди, 81; 3:1 — Барнс, 85