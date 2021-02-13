ЦСКА поздравил Бабаева с днем рождения
Андрей Черников
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Московский ЦСКА поздравил генерального директора клуба Романа Бабаева с днем рождения.
«Желаем Роману Юрьевичу крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в работе на благо родного клуба», — написано на официальном сайте команды.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие занимают второе место, набрав 37 очков.
Ранее Игорь Акинфеев был признан самым преданным футболистом в мире.