Привалова высказалась о своем назначении на пост президента ВФЛА
Андрей Черников
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Олимпийская чемпионка Ирина Привалов высказалась о своем назначении на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает ТАСС.
Напомним, Привалова заменит Петра Иванова, который покинул пост до декабря 2022 года в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS).
«Думаю, что состояние ВФЛА лучше, чем было три-четыре месяца или год назад. Наметились позитивные шаги. Кажется, появился свет в конце тоннеля, конечно, есть надежда на восстановление», — сказала Привалова.
также Привалова отметила, что организация сделает все, чтобы Россия выступила на ближайшем чемпионате Европы.
Ранее Иванов ушел с поста главы ВФЛА на два года по решению CAS.