Тарпищев назвал причину медицинского тайм-аута Медведева в игре против Краиновича

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал причину медицинского тайм-аута Даниила Медведева в игре против серба Филипа Краиновича, передает РИА «Новости».

«Медицинский тайм аут? Это мозоли, он и в предыдущем матче это делал. Мозоли — такая вещь, что жесткое покрытие, быстрое, все время рвать приходится», — сказал Тарпищев.



Напомним, Медведев победил со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

Ранее Тарпищев оценил выход Андрея Рублева в 1/8 финала Australian Open.