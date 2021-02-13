Редькин разозлился из-за неудачи Логинова в спринте на ЧМ в Поклюке

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин разозлился из-за неудачи Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, бесит, когда столь опытный спортсмен промахивается последним выстрелом.

Эксперт отметил, что Эдуард Латыпов, показавший десятый результат, смотрится предпочтительнее своих партнеров по национальной сборной, и выразил надежду, что остальные мужчины смогут посоперничать с ним.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о результатах российских спортсменов на чемпионате мира в Словении.