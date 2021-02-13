Глава UFC Уайт: Хабиб по-настоящему ненавидит Конора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о взаимоотношениях между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Об этом сообщает ESPN.

По его словам, если ирландец сможет завоевать титул, то Нурмагомедов вернется в октагон, чтобы во второй раз сразиться с ним.

«Я согласен со словами Хабиба, что он гораздо сильнее всех бойцов легкого веса. Но я также знаю, что он по-настоящему ненавидит Конора. Такого мы еще не видели». — сказал Уайт.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Джихад Юнусов отправил в нокаут бразильца Леонардо Лимбергера на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA).