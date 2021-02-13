УЕФА условно дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» Мусаева

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на один матч условно дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Данное наказание связано с несвоевременным началом матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Быки» подали аппеляцию на решение, принятое 19 января, но она была отклонена.

Ранее сообщалось, что директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал ход переговоров с амстердамским «Аяксом» по поводу нидерландского форварда Квинси Промеса.