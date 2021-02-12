Магнуссон выразил соболезнования в связи со смертью экс-массажиста ЦСКА
Андрей Черников
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Футболист московского ЦСКА Хердур Магнуссон выразил соболезнования в связи со смертью экс-массажиста армейцев Михаила Насибова.
«Мы потеряли прекрасного друга и человека. Он своей добротой и улыбкой мог мгновенно поднять настроение всем окружающим. Выражаю глубочайшие соболезнования его семье», — написал Мангуссон в Twitter.
Насибову было 67 лет.
Ранее Игорь Акинфеев выразил соболезнования в связи со смертью экс-массажиста ЦСКА.
Сегодня печальный день. Мы потеряли прекрасного друга и человека, который своей добротой и улыбкой мог мгновенно поднять настроение всем окружаюшим.— Hörður B. Magnússon (@HordurM34) February 12, 2021
Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье. Покойся с миром, Михаил. В наших сердцах ты будешь жить вечно ❤️�� pic.twitter.com/zasIzHPVJv