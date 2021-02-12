Магнуссон выразил соболезнования в связи со смертью экс-массажиста ЦСКА

Футболист московского ЦСКА Хердур Магнуссон выразил соболезнования в связи со смертью экс-массажиста армейцев Михаила Насибова.



«Мы потеряли прекрасного друга и человека. Он своей добротой и улыбкой мог мгновенно поднять настроение всем окружающим. Выражаю глубочайшие соболезнования его семье», — написал Мангуссон в Twitter.



Насибову было 67 лет.

Ранее Игорь Акинфеев выразил соболезнования в связи со смертью экс-массажиста ЦСКА.