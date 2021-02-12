Латыпов занял десятое место в спринте на ЧМ по биатлону
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Поклюке, завершилась спринтерская гонка.
Первое место занял швед Мартин Понсилуома. На второй строчке расположился француз Симон Дестье. Замкнул тройку сильнейших Эмильен Жакелен из Франции.
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов. Он занял десятое место. Александр Логинов, который в прошлом году стал чемпионом мира в спринте, финишировал 25-м.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заезда.