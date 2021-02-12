Игрок «Манчестер Сити» впервые стал игроком месяца в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признан лучшим игроком января в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

В прошедшем месяце футболист принял участие в шести матчах, в которых забил пять мячей. Для него эта награда стала первой в карьере.

На приз игроку месяца также претендовали Крейг Доусон («Вест Хэм Юнайтед»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Бернд Лено («Арсенал»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»), Матеус Перейра («Вест Бромвич Альбион»), Букайо Сака («Арсенал») и Джон Стоунз («Манчестер Сити»).

Ранее сообщалось, что дубль Гюндогана помог «Манчестер Сити» разгромить «Ливерпуль».