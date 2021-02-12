Пилот «Формулы-1» Алонсо перенес операцию после ДТП

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо, который в этом году должен вернуться в «Королевские гонки» в составе команды «Альпин», перенес операцию.

11 февраля гонщика сбила машина, когда он ехал на велосипеде близ швейцарского города Лугано.

«Алонсо перенес операцию, в ходе которой ему вправили смещенную в результате сильного удара челюсть и удалили несколько зубов. Теперь их должны заменить на импланты», — сообщается на сайте Marca.

Ранее сообщалось, что у Алонсо выявлен перелом челюсти.