В IBU объяснили запрет слова «Россия» на ЧМ по биатлону

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон сделал важное заявление по поводу российских спортсменов.

Он объяснил, почему отечественные атлеты должны выступать под аббревиатурой RBU (Russian Biathlon Union) на чемпионате мира — 2021 по биатлону.

«Интерпретация правил может быть разной, однако мы просто следуем вынесенному решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Согласно нашему пониманию решения, Россия не может быть упомянута — это означает выступление спортсменов в нейтральном статусе. Вот почему мы решили использовать сокращенное название RBU.

Это наша интерпретация, которая отражает дух принятого CAS решения. Однако другие международные федерации могут исполнять решение иначе. Мы же для себя выбрали такой путь, таково наше видение», — приводит слова спортивного чиновника ТАСС.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) атлеты из России до 16 декабря 2022 года на Олимпиадах и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

Ранее Фетисов высказался о выступлении атлетов из России без флага и гимна.