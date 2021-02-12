Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов рассказал о тяжелом разводе

Бывший страж ворот московского ЦСКА Сергей Чепчугов откровенно поговорил о своей личной жизни.

Спортсмен поведал о непростом разводе, который, по его словам, спровоцировала теща.

«Теща подтолкнула Ксению к разводу... Она постоянно слушала свою мать, но никак не меня. Нам нужно было пожить отдельно, немного разобраться в себе. А теща начала настраивать против меня... Затем жена подготовила нужные бумаги, наняла юриста и позвонила мне: «Приезжай в суд». Скажу честно, не ожидал. Пытался успокоить — безрезультатно.

Никаких истерик, никаких скандалов. В суде — 10 минут, и на этом все. Пока сидели и ждали судью, сказал Ксении: «Может, ты все же торопишься. Давай попробуем все восстановить?» Она с улыбкой до ушей отвечает мне: «Мы все решили». Они с мамой все решили, у нее там свой Гитлер. Разошлись друзьями. Ксения получила все, что хотела: две квартиры и машину», — цитирует Чепчугова «Чемпионат».

Ранее Чепчугов рассказал о серьезных проблемах с алкоголем.