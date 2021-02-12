Вяльбе намерена взять на чемпионат мира по лыжным гонкам троих юниорок
Вадим Балканов
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе намерена взять на чемпионат мира троих спортсменок из молодежной команды. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в качестве еще одной кандидатки на путевку на мировое первенство рассматривается Лидия Васильева.
«Может, и не будем ее брать, потому что все те результаты, которые она показывала как лидер Континентального кубка на Кубке мира, меня категорически не устраивают», — сказала Вяльбе.
Напомним, что чемпионат мира по лыжам пройдет с 25 февраля по 7 марта.
Ранее сообщалось, что Тереза Беранова выложила пост с претензией в адрес россиянки Анастасии Фалеевой, срубившей ее на финише спринтерской гонки