Скончался работавший с Плющенко и Ягудиным хореограф
Виктория Алексеева
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Хореограф-постановщик Александр Степин скончался в 68 лет.
Причины смерти хореографа не уточняются.
Специалист работал в группе Тамары Москвиной. С фигуристами он занимался с 1996 года, сотрудничал с олимпийскими чемпионами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным, а также парой Ксения Столбова / Федор Климов, ставшими победителями Игр в 2014 году.
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