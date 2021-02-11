Скончался работавший с Плющенко и Ягудиным хореограф

Хореограф-постановщик Александр Степин скончался в 68 лет.

Причины смерти хореографа не уточняются.

Специалист работал в группе Тамары Москвиной. С фигуристами он занимался с 1996 года, сотрудничал с олимпийскими чемпионами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным, а также парой Ксения Столбова / Федор Климов, ставшими победителями Игр в 2014 году.

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