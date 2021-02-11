«Рейнджерс» Панарина проиграл «Бостону» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом в дополнительное время — 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Вагнер, Андерс Бьорк и Брэд Маршанд.

У проигравшей команды отличились Жюльен Готье и Кевин Руни.

Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признался, что не ставит конкретной задачи вернуться на лед к последнему матчу команды в регулярном чемпионате НХЛ.