Рублев прокомментировал победу над Монтейро на Australian Open — 2021
Вадим Балканов
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над бразильцем Тьяго Монтейро в матче второго круга Australian Open — 2021.
Восьмая ракетка мира заявил, что готовился к тяжелой и изнуряющей игре.
«Матч был сложным, мы с Тьяго давно знакомы, несколько раз вместе тренировались, один раз играли — и я проиграл. Я знал, что матч будет сложным и выматывающим.
Рад, что победил в трех сетах. Чувствую себя отлично. Хорошо, что пока не было длинных матчей», — сказал Рублев в эфире Eurosport.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг Australian Open — 2021.