Чемпион мира по биатлону высказался после фиаско в смешанной эстафете

Чемпион мира по биатлону 2000 года Сергей Рожков высказался после неудачного выступления российской команды в смешанной эстафете на мировом первенстве в Словении. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, перед стартом гонки ожидался более приемлемый результат.

«Хотелось, конечно, чтобы первая гонка настроила на позитивный лад. Ведь от этого многое зависит, потому что в любом другом случае раскачиваться можно долго. Но, к сожалению, в очередной раз не получилось. Девятое место — провал. Надеялся, что будем в тройке. Максимум — в пятерке.

Очередные головные боли для тренерского штаба перед командными гонками», — сказал Рожков.

Ранее Ольга Зайцева прокомментировала неудачное выступление Светланы Мироновой в смешанной эстафете на чемпионате мира в Словении.