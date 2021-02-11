Гендиректор «Рубина» поделился мнением о положении клуба в таблице РПЛ

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о положении клуба в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, если бы обстоятельства сложились более удачно, то клуб мог бы идти на первом месте.

Функционер отметил, что немного расстраивается из-за того, что «Рубин» занимает девятую строчку в таблице, при этом заявив, что из-за молодости и неопытности команде трудно пройти всю дистанцию турнира стабильно.

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