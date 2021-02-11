Богалий призвала биатлонистов собраться после провала в смешанной эстафете

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий призвала российских атлетов собраться после провала в смешанной эстафете на чемпионате мира в Словении. Об этом сообщает «СЭ».

По ее словам, находясь по ту сторону экрана не всегда можно адекватно объяснить происходящее со спортсменами перед стартом.

«С самого начала что-то пошло не так. Надо проанализировать, надо смотреть по дистанции. Экспресс-анализ тут не получится.

Безусловно, надо собраться, закусить губу и и идти делать дело. Сейчас чемпионат мира, и некогда пускать сопли и слюни», — сказала Богалий.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Антон Шипулин высказался о промахах Светланы Мироновой в смешанной эстафете .