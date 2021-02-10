Стали известны причины досрочного ухода Кокорина с тренировки

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин досрочно покинул тренировку согласно плану тренерского штаба по набору оптимальных кондиций для россиянина, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

«Прямо сейчас Чезаре Пранделли доволен тем, как Кокорин тренируется, но его физические кондиции еще не идеальны. Потребуется еще недели 2-3, чтоб Александр набрал оптимальную форму», — заявил источник.

Россиянин дебютировал в составе «Фиорентины» в матче 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» (0:2). Форвард провел на поле 17 минут и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Фиорентине» рассказали о состоянии Кокорина.