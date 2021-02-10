Олимпийский чемпион раскритиковал российских биатлонистов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал российскую команду за выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Команда, в составе которой выступали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, заняла девятое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

По мнению экс-биатлониста, команда плохо подготовилась к турниру.

«Ничего нового не изобретают — норвежцы как готовились, так и бегут. Логинов и Латыпов еле ноги переставляли — и такое состояние сваливается на стрельбу. А у них вялое движение какое-то!» — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Ранее олимпийская чемпионка оценила шансы россиян взять медали на ЧМ по биатлону.