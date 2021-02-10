Джокович вышел в третий круг Australian Open
Анатолий Ильинский
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Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Australian Open.
В рамках второго круга серб обыграл Фрэнсиса Тиафо из США — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3.
Как итог, теперь Джокович сыграет с победителем матча американцев Райлли Опелки — Тейлор Фритц.
Стоит отметить, что серб является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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