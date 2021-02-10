Ракитич: не буду праздновать гол в ворота «Барселоны»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич в преддверии полуфинального матча Кубка Испании с «Барселоной» признался, что не будет праздновать гол в ворота каталонцев, если сумеет его забить.

Напомним, что хорват защищал цвета каталонцев с 2014 по 2020 год.

«Я не буду праздновать гол, если забью. Я пережил в Барселоне много прекрасных моментов, там родилась моя дочь, у меня в городе много друзей, меня любят местные фанаты, и это взаимно. Болельщики «Барселоны» даже дали мне награду за моё поведение по отношению к ним», — цитирует Ракитича AS.

Вместе с «Барселоной» полузащитник по четыре раза выигрывал Ла Лигу и Кубок Испании, два раза — Суперкубок страны, а также по одному разу брал трофеи Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубок Европы.

Ранее сообщалось, что стадион «Барселоны» хотят оборудовать под вакцинацию от COVID-19.