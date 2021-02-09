Тренер сборной Норвегии считает Россию главным конкурентом в смешанной эстафете на ЧМ
Андрей Черников
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Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе поделился ожиданиями от смешанной эстафеты, которая пройдет в рамках чемпионата мира 10 февраля, передает «Матч ТВ».
«Кто наш главный конкурент? Как минимум шесть команд могут выиграть завтра. В первую очередь это Россия, затем Германия, Франция, Италия, Швеция. Все они могут победить», — сказал Мазе.
Напомним, чемпионат мира пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля.
Ранее были опубликованы фото комбинезонов российских биатлонистов на ЧМ.