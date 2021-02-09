Экс-биатлонист жестко высказался о рекомендации IBU не размещать флаг России в соцсетях

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на новость о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) настоятельно рекомендовал российским спортсменам не выкладывать национальную символику в соцсетях во время чемпионата мира, передает Sport24.

«Ведется гибридная война против России. И нечего стесняться этого слова. А на войне все способы хороши. Пусть тявкают на слона дальше всякие шавки. Надо быть выше этого и иметь свое достоинство», — сказал Васильев.

Напомним, турнир пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке.

Ранее российским биатлонистам на ЧМ запретили публиковать в соцсетях флаг страны.