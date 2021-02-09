Агент экс-игрока «Ростова» отреагировал на слухи о переходе его клиента в «Ювентус»

Герман Ткаченко, агент футболиста итальянского «Дженоа» Элдора Шомуродова, отреагировал на слухи о том, что его клиентом интересуется итальянский «Ювентус», передает Calciomercato24.

«Нам льстят слухи об интересе со стороны «Ювентуса». У меня не было прямых контактов с туринским клубом. Шомуродов счастлив в «Дженоа». Посмотрим, что будет в будущем», — сказал Ткаченко.



Напомним, Шомуродов играл за «Ростов» с 2017 по 2020 год.

Ранее гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» нанести поражение «Роме».