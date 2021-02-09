Резцова не верит в то, что Логинов выиграет золото на ЧМ по биатлону

Экс-биатлонистка Анфиса Резцова поделилась ожиданиями от чемпионата мира, передает Sport24.

Не хочу обидеть Сашу Логинова, но думаю, что он не сможет выиграть золото на этом чемпионате мира. Медаль — возможно, но не первое место. У девушек тоже медалей не будет», — сказала Резцова.



Напомним, турнир пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке.

Ранее сообщалось о том, что Логинов выступит в спринте на ЧМ в майке золотого цвета.