Российским биатлонистам на ЧМ запретили публиковать в соцсетях флаг страны

Представителям сборной России по биатлону запретили публиковать в соцсетях изображения государственной символики во время чемпионата мира в словенской Поклюке, сообщает ТАСС.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят на первенстве в статусе команды Союза биатлонистов России, а для ее обозначения будет использоваться английская аббревиатура СБР — RBU (Russian Biathlon Union).

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что за нарушение запрета членам российской команды может быть вынесено предупреждение.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее был объявлен состав сборной России на смешанную эстафету.