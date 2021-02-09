Хабиб рассказал об отношениях с мамой

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношениях с мамой.

«Стараюсь практически везде брать маму с собой. Работаем над ее здоровьем. Практически не обсуждаем спорт. Обсуждаем семейные дела, здоровье и так далее», — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ».



24 октября россиянин одолел американца Джастина Гэтжи. После боя он объявил о завершении карьеры. Он объяснил свое решение тем, что обещал маме уйти из спорта.



Ранее Хабиб рассказал о бое своей мечты.