Тактаров оценил выступление Волкова в поединке с Оверимом

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Олег Тактаров высказался о поединке россиянина Александра Волкова против нидерландца Алистара Оверима.

Бой прошел на турнире UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе и завершился победой российского бойца нокаутом.

Перед поединком Волков набрал 12 кг. По мнению Тактарова, бойцу лучше с этим весом.

«Он уверенней стоит на ногах, и больше мощи в его ударах. Эта двоечка в конце — не хотел бы я там даже просто рядом стоять, чтобы случайно осколком не зацепило. Какой-то животный ужас тебя посещает, когда видишь его в такой форме», — сказал ветеран смешанных единоборств (MMA) в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Ранее Тактаров назвал Волкова сильнейшим тяжеловесом в мире.