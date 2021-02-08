Хабиб рассказал о бое своей мечты

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и владелец промоушена Eagle Fighting Championship (EFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о том, кого бы он хотел видеть в своей организации при неограниченных финансовых возможностях.

«Если просто фантазия, то я бы взял Брока Леснара — тяжеловеса. И можно было бы сделать ему бой с Федором Емельяненко в России. Это было бы очень интересно. И наша звезда, и звезда американского ММА. И этот бой я бы организовал у меня в ринге. Кстати, все может быть», — заявил Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Российский боец провел в профессиональной карьере 45 поединков, в которых одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. В своем последнем бою он победил американца Куинтона Джексона.

В активе Леснара пять побед и три поражения, еще один поединок был признан несостоявшимся из-за проваленного теста на допинг. В настоящее время он выступает в рестлинге.

Ранее сообщалось, что промоушен Нурмагомедова не планирует проведение женских боев.