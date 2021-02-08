Американский баскетболист ЦСКА вынужденно покинул Россию

Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс вынужденно вылетел в США, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.

Как передает пресс-служба команды, в семье американского игрока произошло несчастье, которое потребовало его присутствия.

В начале февраля Джеймс был отстранен от тренировок и матчей из-за внутреннего инцидента. По информации СМИ, клуб не отпустил баскетболиста на родину после смерти его деда.

Ранее центровой ЦСКА Торнике Шенгелия опроверг информацию о драке с Джеймсом.