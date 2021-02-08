Смородская сделала выбор между Миранчуком и Головиным

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская сделала выбор между игроком итальянской «Аталанты» Алексеем Миранчуком и хавбеком «Монако» Александром Головиным, передает «РБ Спорт».

«Мне больше всего из россиян нравится Миранчук. Считаю, что пока он сильнее Головина. Он видит поле, хорошо открывается. Если бы на него немного больше работала команда, он бы больше забивал», — сказала Смородская.



Напомним, 7 февраля Головин оформил хет-трик в матче Лиги 1 против «Нима».

Ранее Головин был признан лучшим игроком 24 тура чемпионата Франции.