Первый тренер Головина высказался о хет-трике игрока в игре с «Нимом»
Андрей Черников
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Александр Плясунов, первый тренер футболиста «Монако» Александра Головина, высказался о хет-трике игрока в игре Лиги 1 против «Нима», передает «СЭ».
Напомним, монегаски победили со счетом 4:3.
«Я безумно рад тому, что случилось. Думаю, что так дальше и будет. Головина выбила травма из колеи, но теперь он набирает форму. Надеюсь, он будет продолжать показывать свой лучший футбол», — сказал Плясунов.
Ранее Головин был признан лучшим игроком 24 тура чемпионата Франции.