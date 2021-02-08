Первый тренер Головина высказался о хет-трике игрока в игре с «Нимом»

Александр Плясунов, первый тренер футболиста «Монако» Александра Головина, высказался о хет-трике игрока в игре Лиги 1 против «Нима», передает «СЭ».

Напомним, монегаски победили со счетом 4:3.



«Я безумно рад тому, что случилось. Думаю, что так дальше и будет. Головина выбила травма из колеи, но теперь он набирает форму. Надеюсь, он будет продолжать показывать свой лучший футбол», — сказал Плясунов.

Ранее Головин был признан лучшим игроком 24 тура чемпионата Франции.