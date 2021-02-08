Губерниев эмоционально отреагировал на открытое письмо ветеранов биатлона
Андрей Черников
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Журналист Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на гневное письмо ветеранов биатлона.
«Такие же прекрасные люди травили Ахматову и Зощенко, Сахарова и Пастернака. Как выяснилось, жанр коллективного доноса жив. Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Также комментатор отметил, что Александр Алябьев, чья подпись стоит под письмом, ничего не подписывал.