Футболист «ПСЖ» Верратти хочет поиграть с Месси в одной команде

Футболист французского «ПСЖ» Марко Верратти заявил о том, что он хочет поиграть с форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси в одной команде, передает Goal.

«Конечно, я хотел бы сыграть с Месси. Иметь его в команде было бы чем-то великолепным. Я бы отдал мяч Неймару и Месси, а сам просто стоял бы сзади и наблюдал», — сказал Верратти.

Контракт Месси с сине-гранатовыми истекает летом 2021 года. «ПСЖ» является одним из главных претендентов на игрока.



Ранее «Барселона» одержала волевую победу над «Бетисом» в матче Ла Лиги.