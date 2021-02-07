«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в матче АПЛ
Харитон Сергеев
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«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей точными ударами отметились Рахим Стерлинг, Филип Фоден и Илкай Гюндоган, который оформил дубль. За «красных» отличился Мохамед Салах.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
АПЛ. 23-й тур
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:4
Голы: 0:1 — Гюндоган, 49; 1:1 — Салах, 63 (п); 1:2 — Гюндоган, 73; 1:3 — Стерлинг, 76; 1:4 — Фоден, 83.