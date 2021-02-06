«Фулхэм» в большинстве сыграл вничью с «Вест Хэмом» в лондонском дерби

«Фулхэм» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» в лондонском дерби в рамках 23-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая на домашней арене «дачников», завершилась со счетом 0:0. На 90+7 минуте с поля был удален полузащитник гостей Томаш Соучек.

После 23 туров «Вест Хэм» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Фулхэм» (15) располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «Вест Хэм» примет «Шеффилд Юнайтед», а «Фулхэм» на выезде встретится с «Эвертоном».

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур

«Фулхэм» (Лондон) — «Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) — 0:0

Удаления: нет — Соучек, 90+7.