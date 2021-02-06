Гол Роналду помог «Ювентусу» нанести поражение «Роме»

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Криштиану Роналду. Также мяч в свои ворота забил Рожер Ибаньес.

«Ювентус» набрал 42 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А, опередив «Рому» (40).

В следующем матче «Ювентус» примет миланский «Интер», а «Рома» в столице Италии сыграет с «Удинезе».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» сыграла вничью с «Торино» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 21-й тур

«Ювентус» (Турин) — «Рома» (Рим) — 2:0

Голы: 1:0 — Роналду, 13; 2:0 — Ибаньес, 69.