ЦСКА близок к подписанию хавбека «Стабека» Бохинена

Московский ЦСКА близок к подписанию хавбека «Стабека» Эмиля Бохинена. Об этом сообщает TV2.

По информации источника, клубы договорились о переходе 21-летнего футболиста. В настоящий момент армейцам осталось уладить детали личного контракта. Норвежец прибудет в Москву в воскресенье, 7 февраля.



В чемпионате Норвегии Бохинен провел 67 матчей, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб может отозвать иск о банкротстве после собрания исполкома Российского футбольного союза (РФС).