Российский теннисист Рублев обыграл Штруффа в полуфинале ATP Cup

Россиянин Андрей Рублев обыграл немца Яна-Леннаррда Штруффа в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

Встреча, которая прошла в Мельбурне на арене «Мельбурн Парк», продлилась 1 час 34 минуты и завершилась в трех сетах: 3:6, 6:1, 6:2.

Рублев совершил 11 подач навылет, три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов.

Таким образом, Россия вышла вперед в противостоянии с Германией — 1:0.

Ранее сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович вместе со своей национальной командой остался вне полуфинала ATP Cup.