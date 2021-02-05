«Тамбов» может отозвать иск о банкротстве

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб может отозвать иск о банкротстве после собрания исполкома Российского футбольного союза (РФС), которое прошло 4 февраля.

«Если те решения, которые были приняты за последние несколько дней, начнут воплощаться в жизнь, мы отзовем иск. С банкротством нас никто никуда не гонит», — передает слова Коноваловой «Чемпионат.com».



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» занимает 16 место, набрав 13 очков.

Ранее Сергей Прядкин рассказал о возможности избежать банкротства «Тамбова».