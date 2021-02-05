Москвина поделилась впечатлениями от прыжкового турнира на Кубке Первого канала
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Москвина поделилась впечатлениями от прыжкового турнира на Кубке Первого канала, передает РИА «Новости».
«Было интересное соревнование, неожиданное и интригующее. Турнир показал мастерство спортсменов в прыжковом разделе и их психологическую устойчивость в стрессовой ситуации», — сказала Москвина.
Женская команда в составе Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой одержала победу над командой юношей, за которую выступали Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев.
Ранее женская команда победила мужскую на прыжковом турнире в Москве.