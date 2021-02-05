Медведев, Рублев и Хачанов узнали соперников на Australian Open

В австралийском Мельбурне прошла жеребьевка первого турнира «Большого шлема» 2021 года — Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

Как сообщает «Чемпионат», действующий чемпион серб Новак Джокович (1) в первом круге соревнований встретится с французом Жереми Шарди, испанец Рафаэль Надаль (2) померится силами с сербом Ласло Джере, австриец Доминик Тим (3) разделит корт с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным, тогда как грек Стефанос Циципас (5) постарается одолеть француза Жиля Симона.

Что же касается россиян, то Даниил Медведев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, Андрей Рублев (7) — с Янником Ханфманом из Германии, Карен Хачанов (19) — с Александаром Вукичем (WC) из Австралии, Аслан Карацев (Q) — с представителем Италии Джанлукой Маджером, а Роман Сафиуллин (Q) — с белорусом Ильей Ивашко.

Встречи на австралийских кортах начнутся в понедельник, 8 февраля.

Ранее сообщалось, что Australian Open не будут переносить из-за зараженного сотрудника отеля.