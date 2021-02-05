Футболист «Фиорентины» высказался о Кокорине

Защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги порассуждал о предстоящем домашнем матче Серии А с «Интером», который пройдет 5 февраля.

Также итальянец высказался о главном тренере «фиалок» Чезаре Пранделли и новичках клуба, россиянине Александре Кокорине и французском защитнике Кевине Малку.

«Нам нужно провести идеальный поединок. Необходимо быть осторожнее в обороне и отвечать «Интеру», когда будут возможности. Пранделли дал команде невероятный энтузиазм, он очень близок к Флоренции и «Фиорентине»... Тренер сразу понял, над чем стоит поработать.

Что же касается новичков клуба, то у Кокорина отличный удар. Он очень хочет играть. Ему лишь нужно дать время на адаптацию... А вот Малку уже знаком с нашим футболом, он нам тоже поможет», — передает слова Бираги портал Fiorentinanews.

Ранее Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером».