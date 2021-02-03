Косторная пропустит командный турнир

Чемпионка Европы Алена Косторная не выступит на командном турнире по фигурному катанию.

«По решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни фигуристка не сможет выступить на этом турнире», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

На Кубке Первого канала примут участие представители мужского и женского одиночного катания, парного катания и танцев на льду. Выступления спортсменов будут судиться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). Капитанами команд станут олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница первенств мира Евгения Медведева.

Турнир пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля.

Ранее стал известен формат прыжкового турнира на Кубке Первого канала.