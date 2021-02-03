Кокорин сможет дебютировать за «Фиорентину» в матче с «Интером»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может дебютировать за команду в матче 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера», сообщает Calciomercato.com.

3 февраля появилась информация, что россиянин может пропустить игру из-за проблем с документами.

По информации издания, Российский футбольный союз (РФС) отправил всю документацию, необходимую для участия форварда в матчах Серии А.

«Фиалки» объявили о переходе Кокорина 27 февраля. С августа 2020 года форвард выступал за московский «Спартак».

Ранее «Фиорентина» отреагировала на информацию о проблемах с документами у Кокорина.