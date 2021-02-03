«Тамбов» покинул еще один футболист

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что полузащитник Валерий Чуперка покинул клуб.

1 февраля появилась информация, что в составе команды осталось девять футболистов.

«Мы с Чуперкой сделали соглашение о расторжении контракта. Футболист покинул «Тамбов». Больше новостей пока нет. Собрание, как и было запланировано, состоится 8 февраля», — цитирует Коновалову «Чемпионат.com».

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Из-за финансовых проблем клуб может сняться с розыгрыша чемпионата России.

Ранее защитник «Тамбова» обвинил в возможном банкротстве клуба футбольных чиновников.